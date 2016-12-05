Стали известны еще два претендента на покупку Одесского припортового завода

Американский холдинг IBE Trade и компания из Объединённых Арабских Эмиратов Amjad Investments намерены участвовать в повторном конкурсе по приватизации 99,6% акций Одесского припортового завода, который должен состояться 14 декабря с начальной ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.).

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Об этом говорится в сообщениях компаний, опубликованных в «Ведомостях Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.), которая состоится 14 декабря этого года.

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

Участвовать в конкурсе по покупке ОПЗ выявили намерение украинская «Добывающая компания «Укрнефтебурение» и кипрская компания Glenshee Holdings Ltd.

При этом в компании «Укрнефтебурение» выразили опасение относительно наличия российских корней у советника Фонда государственного имущества Украины швейцарского банка UBS. Речь шла о представителе советника ФГИУ Антоне Потапенко, который предоставил "Укрнефтебурению" контакты московского офиса банка для консультаций.

По словам заместителя начальника юридического отдела нефтяной компании Тараса Метенко, консультации о приватизации проводились с представителем московского офиса UBS Расулом Текеевым.

Американский холдинг IBE Trade, принадлежащий выходцу из Украины Алексу Ровту, контролирует около 12% рынка аммиака и 6% - аммиачной селитры. Холдинг занимается производством и торговлей удобрений. IBE Trade владеет рядом химических производств в Украине.

Компания Amjad Investments зарегистрирована в Дубаи и занимается инвестиционной деятельностью.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.