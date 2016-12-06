Участник приватизации Одесского припортового завода считает "кабальными" условия конкурса

Об этом сказал УНИАН заместитель начальника юридического отдела нефтяной компании «ДК Укрнефтебурение» Тарас Метенко.

Фонд госимущества запланировал приватизационный аукцион по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода на 14 декабря. Начальная цена пакета установлена на уровне 5,16 млрд грн. (около 200 млн долл.).

«Некоторые компании, если они даже хотели участвовать в конкурсе, сейчас могут просто отказываться ввиду кабальных условий договора купли-продажи, его односторонности в обязательствах для потенциального покупателя, а также – с учетом наличия огромной задолженности ОПЗ», - сказал он.

При этом Метенко отметил, что возникает много вопросов к долгу перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа. Этот долг по информации Фонда государственного имущества Украины вместе со штрафными санкциями составляет около 250 млн долл.

«У нас вопросы к задолженности: как она возникла, что делало государство, чтобы избежать задолженности. Такое чувство, что завод специально загоняли в долги», - подчеркнул юрист.

Кроме того, по словам Метенко, текущая задолженность ОПЗ перед «Нафтогазом Украины» составляет более 500 млн грн. (по данным НАК «Нафтогаз» на 30.11.2016), а также существует вероятность существенного роста задолженности за газ к дате продажи ОПЗ.

Напомним, по решению Кабинета Министров Украины, с октября месяца текущего года государство, в лице НАК «Нефтегаз Украины» возобновило поставки природного газа на убыточное предприятие, готовящееся к приватизации. Как следует из публикуемой на официальном сайте НАК «Нефтегаз Украины» информации, предприятие за этот газ не рассчитывается, еще более усугубляя свое финансовое состояние, теряя свою экономическую привлекательность.

«При этом у нас нет информации о текущих долгах за 4 квартал, - отметил он. - Мы должны взять на себя обязательства (согласно договору – УНИАН) и погасить их. Парадокс в том, что мы покупаем предприятие и должны погасить долги, которые возникли раньше, то есть до момента приобретения ОПЗ. Мы не понимаем реальных долгов предприятия, мы не понимаем текущей хозяйственной деятельности, которая приводит к наращиванию задолженности перед НАК «Нафтегаз Украины», но мы должны взять ответственность за это на себя».

Учитывая такую ситуацию на предприятии, по мнению юриста, государству следовало предоставить инвестору льготные условия работы или варианты реструктуризации долгов химического предприятия.

«Если государство заинтересовано в продаже какого-то объекта, то оно должно создать соответствующие условия для покупателя или пойти на какие-то льготные условия. А у нас, согласно договору, за любые нарушения государство имеет право разорвать договор купли-продажи и вернуть пакет акций себе», - добавил Метенко, отметив, что от Фонда не поступало никаких конструктивных предложений о реструктуризации существующих долгов ОПЗ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.), которая состоится 14 декабря этого года.

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

В аукционе должны участвовать как минимум два инвестора, один из которых должен быть нерезидентом Украины. При этом резидентам России участвовать в конкурсе запрещено.

Советником по приватизации Одесского припортового завода в 2015 году был выбран швейцарский инвестиционный банк UBS, который предоставляет услуги инвестиционного консультанта в процессе продажи предприятия.

При этом в компании «Укрнефтебурение» выразили опасение относительно наличия российских корней у советника. Речь шла о представителе советника ФГИУ Антоне Потапенко, который предоставил "Укрнефтебурению" контакты московского офиса банка для консультаций.

По словам Метенко, консультации о приватизации проводились с представителем московского офиса UBS Расулом Текеевым.

Также в компании отметили, что ФГИУ затягивал процесс подписания договоров конфиденциальности.

«Укрнефтебурение» является крупной нефтегазодобывающей компанией. В частности, более 10% ее акций владеют нидерландская компания JKX Ukraine B.V. (10%) и кипрская Deripon Commercial Ltd. (44,99%). Компания выявила намерение участвовать в конкурсе по приватизации ОПЗ.

Одесский припортовый завод (город Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.