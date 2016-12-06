Фонд госимущества не проявил активности в оказании помощи участникам приватизационного аукциона по Одесскому припортовому заводу – представитель "ДК Укрнефтебурение"

Об этом сказал УНИАН заместитель начальника юридического отдела нефтегазодобывающей компании «ДК Укрнефтебурение» Тарас Метенко.

«Какой-то активности или желания способствовать со стороны Фонда не было… Я сам звонил, лично завозил документы в ФГИ. Непосредственно вызванивал их каждый день по нескольку раз, чтобы получить документы или необходимую информацию», - отметил Метенко.

Представитель «ДК Укрнефтебурение» подчеркнул, что, несмотря на неоднократные обещания Фонда госимущества прикрепить к каждому потенциальному покупателю отдельного специалиста, который будет его сопровождать и помогать при оформлении документов, Фонд такого сотрудника «Укрнефтебурению» официально не предоставил.

«Я общался с сотрудниками отдела приватизации без конкретной привязки к определенному специалисту», - отметил юрист.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.), которая состоится 14 декабря этого года.

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

В аукционе должны участвовать как минимум два инвестора, один из которых должен быть нерезидентом Украины. При этом резидентам России участвовать в конкурсе запрещено.

Советником по приватизации Одесского припортового завода в 2015 году был выбран швейцарский инвестиционный банк UBS, который предоставляет услуги инвестиционного консультанта в процессе продажи предприятия.

При этом в компании «Укрнефтебурение» выразили опасение относительно наличия российских корней у советника. Речь идет о представителе советника ФГИУ Антоне Потапенко, который предоставил "Укрнефтебурению" контакты московского офиса банка для консультаций.

По словам Метенко, консультации о приватизации проводились с представителем московского офиса UBS Расулом Текеевым.

Также в компании отметили, что ФГИУ затягивал процесс подписания договоров конфиденциальности.

«Укрнефтебурение» является крупной нефтегазодобывающей компанией. В частности, более 10% ее акций владеют нидерландская компания JKX Ukraine B.V. (10%) и кипрская Deripon Commercial Ltd. (44,99%). Компания выявила намерение участвовать в конкурсе по приватизации ОПЗ.

Одесский припортовый завод (город Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.