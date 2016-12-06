Харьковское предприятие "Система" выставят на аукцион с начальной ценой 27 миллионов

Фонд государственного имущества Украины 14 декабря выставит на аукцион на бирже «Иннекс» 99,99% акций харьковского Научно-производственного предприятия «Система» с начальной ценой 26,9 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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Как отметили в фонде, для участия в аукционе необходимо подать заявку до 13 декабря и уплатить гарантийный взнос в размере 5,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 декабря проведет повторный конкурс по продаже 96,1% акций одного из ведущих в стране производителей средств специальной связи – Тернопольского радиозавода «Орион» с начальной ценой 120 млн грн.

В конце ноября фонд продал Мигеевскую и Константиновскую гидроэлектростанции за 52,5 млн грн и 64 млн грн соответственно, что в несколько раз выше стартовой цены объектов. Покупателями выступили киевские компании «Эмза» и «Альтген».

В научно-производственное предприятие «Система» входят два производственных участка, конструкторско-технологическое бюро, отдел технического обеспечения. Предприятие занимается производством телевизоров, GPS-навигаторов, генераторов ультразвуковой частоты.