От участия в приватизации Одесского припортового завода отказалась одна из компаний

Кипрская Glenshee Holdings отказалась от участия в приватизации 99,6% акций Одесского припортового завода из-за высокой суммы задолженности предприятия, сообщила пресс-служба материнской группы DCH, которая принадлежит харьковскому бизнесмену Александру Ярославскому.

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Конкурс по продаже завода Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует провести 14 декабря со стартовой ценой 5,16 млрд грн или около 200 млн долл.

«Было выявлено, что реальная сумма кредиторской задолженности, составляет не менее 85 млн долл., а в наиболее пессимистическом варианте может превышать 350 млн долл.», - отметила пресс-служба.

В DCH отметили, что ФГИУ не предоставил группе возможности очного участия в переговорах об условиях договора купли-продажи акций завода.

«В результате наши предложения по спорным вопросам остались необсужденными, а сами соответствующие вопросы – открытыми, поскольку по ним не было найдено компромиссное решение», - подчеркнули в DCH.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.).

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

Компания Glenshee Holdings Ltd. выразила намерение участвовать в конкурсе по приватизации 99,6% акций Одесского припортового завода в середине ноября.

Кипрская компания входит в структуру группы DCH.

Ранее также выразили намерение участвовать в конкурсе украинское нефтяное предприятие «Укрнефтебурение», американский холдинг IBE Trade и инвесткомпания из ОАЭ Amjad Investments.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.