Уменьшение лотов ПФТС повысит интерес физлиц к акциям - эксперт

Решение Торгового комитета ПФТС о снижении размеров торговых лотов будет способствовать повышению интереса физических лиц к акциям. Так прокомментировал УНИАН принятое вчера Торговым комитетом ПФТС решение старший брокер торгового отдела ЗАО "Юпрас капитал" Алексей РЕПИН.

В соответствии с принятым ПФТС решением, для 1-го уровня листинга минимальный лот составит 15 тыс. грн., для 2-го уровня - 10 тыс. грн., для внелистинговых ценных бумаг - 7 тыс. грн.

Комментируя вчерашние торги, А.РЕПИН сообщил, что внешний фон для открытия украинского фондового рынка в четверг был позитивный. Так, индексы США продемонстрировали накануне рост, нефть подорожала, азиатские индексы закрылись также в положительной зоне. «Наш фондовый рынок не стал исключением и открылся небольшим повышением, однако активность на протяжении дня оставалась очень слабой. И уже после обеда котировки постепенно начали снижаться, что позволило индексу ПФТС закрыться в небольшом минусе (-0,5%)», - сказал брокер.

Говоря о ситуации на рынке в целом, А.РЕПИН отметил, что по-прежнему всё внимание инвесторов в последнее время направлено на валютный рынок, где гривня продолжает свою дальнейшую девальвацию. По мнению брокера, до конца месяца, скорее всего, активность будет оставаться незначительной, а индекс будет пытаться «пробить» уровень в 300 пунктов.