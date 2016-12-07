Конкурс по продаже "Днепрометробуда" в третий раз не состоялся

Третий за 2016 год конкурс по продаже 95% акций компании «Днепрометробуд» с начальной ценой 44,5 млн грн, запланированный на 1 декабря, не состоялся из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов.

Читайте такжеХарьковское предприятие "Система" выставят на аукцион с начальной ценой 27 миллионов

Об этом сообщается в официальном издании Фонда государственного имущества Украины «Ведомостях приватизации».

«Назначенный на 1 декабря конкурс… не состоялся в связи с отсутствием спроса потенциальных покупателей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, предыдущие аукционы по продаже «Днепрометробуда» с такой же стартовой ценой, запланированные на 30 сентября и 31 октября, тоже не состоялись из-за отсутствия интереса инвесторов.

«Днепрометробуд» - компания, реализующая проект строительства метрополитена в Днепре. В 2015 году предприятие увеличило чистый убыток на 11,9% - до 7,5 млн грн.

Фонд госимущества в октябре прошлого года продал на торгах Восточно-Европейской фондовой биржи 5% акций предприятия за 418,9 тыс. грн.