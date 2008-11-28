Украинский фондовый рынок вчера снизился

Украинский фондовый рынок вчера к закрытию снизился под давлением негативных внутренних новостей, хотя и открылся в “плюсе”, отметила аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Дарья ТЕРЕЩУК.

Так, подчеркнула она, рейтинговое агентство Fitch сообщило в четверг о том, что согласно его прогнозам, в 2009 году реальный валовой внутренний продукт Украины снизится на 3,5%. Кроме того, агентство также сообщило, что в следующем году спрос на продукцию украинских метпредприятий останется низким, что дает основания для снижения их рейтингов, добавила аналитик. Из позитивных новостей она отметила сообщение Минобороны о намерениях увеличить закупки автомобилей у "АвтоКрАЗа" с 50 штук в 2008 году до 1 тыс. в 2009 году, которое вышло уже ближе к концу торговой сессии и не оказало существенного влияния на котировки компании.

Д.ТЕРЕЩУК напомнила, что в четверг, 27 ноября, украинский фондовый рынок еще немного скорректировался вниз после бурного роста в начале недели. Так, несмотря на довольно бодрый настрой иностранных фондовых площадок, индекс ПФТС снизился в четверг на 0,5% до 288 пунктов, отметила аналитик. По ее информации, активность торгов была достаточно высока и составила около 30 млн. грн., при этом по-прежнему было много сделок с неликвидными бумагами (более 40% общего объема). Как сообщила аналитик, среди ликвидных эмитентов наиболее активно торговались «Укрнафта» (-4,3%), «УкрАВТО» (-22,2%) и «Центрэнерго» (+0,4%).