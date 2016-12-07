Повторный конкурс по продаже ОПЗ не состоится из-за отсутствия заявок инвесторов

Повторный конкурс по продаже 99,6% акций крупного производителя химической продукции Одесского припортового завода не состоится из-за отсутствия заявок инвесторов, сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Читайте такжеДоходы от приватизации: получили всего 78 миллионов от ожидаемых 17 миллиардов на конец года

Конкурс должен был пройти 14 декабря с начальной ценой 5,16 млрд грн или около 200 млн долл.

«Заявок на участие в конкурсе от потенциальных инвесторов не поступило, хотя интерес к предприятию проявляли около 10 потенциальных покупателей. Четыре инвестора, большинство из которых иностранцы, направили письма о намерении приобрести пакет акций ОПЗ, подписали договоры о конфиденциальности с Фондом госимущества, готовили пакет необходимых документов, однако заявления для участия в конкурсе не подали», - отметила пресс-служба ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.), которая должна была состоятся 14 декабря этого года.

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая тоже не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

Ранее намерения принять участие в конкурсе выявили украинское нефтяное предприятие «Укрнефтебурение», кипрская Glenshee Holdings, американский холдинг IBE Trade и инвесткомпания из ОАЭ Amjad Investments.

При этом компании отмечали сложные условия приватизации из-за большой задолженности ОПЗ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и перед «Нафтогазом Украины». Обязательства завода перед Ostchem составляют около 251 млн долл., перед «Нафтогазом» - более 500 млн грн.

В компании «Укрнефтебурение» выразили опасение относительно наличия российских корней у советника Фонда госимущества по приватизации завода банка UBS. Речь шла о представителе советника ФГИУ Антоне Потапенко, который предоставил "Укрнефтебурению" контакты московского офиса банка для консультаций.

Также в компании отметили, что ФГИУ затягивал процесс подписания договоров конфиденциальности.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.