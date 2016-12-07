"Я бы вас поувольнял": Гройсман хочет заслушать отчет о работе Фонда госимущества

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает до конца декабря заслушать отчет о работе Фонда государственного имущества и на основании результатов этого отчета внести президенту Украины и Верховной Раде свои рекомендации по дальнейшей работе как ведомства в целом, так и его руководства в частности.

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Об этом глава правительства сказал в ходе заседания правительства.

«Я считаю, что у нас Фонд госимущества требует реанимации. Это структура, которая показывает себя со всех сторон неэффективно. Последний конкурс по приватизации ОПЗ (Одесского припортового завода, повторный конкурс по продаже которого запланирован на середину декабря - УНИАН) показал, что институция фонда не способна провести эффективно приватизацию, не способна управлять госимуществом. Это не компетенция правительства, но я бы вас поувольнял. Так бездарно управлять госимуществом нужно еще поучиться, - сказал Гройсман. - Я предлагаю заслушать Фонд государственного имущества до конца этого месяца (декабря – УНИАН) и внести предложения президенту и парламенту о реагировании на всю эту историю».

Глава правительства добавил, что до конца года намерен заслушать отчет Фонда, по результатам которого намерен предложить президенту и парламенту вынести соответствующие кадровые решения.

Таким образом, в течение следующих двух недель есть вероятность увидеть смену руководства Фонда госимущества, возглавляемого Билоусом с мая 2015 года.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества является ключевым органом власти в Украине, отвечающим за проведение приватизации. Однако на протяжении нескольких лет ФГИУ не выполняет план по приватизации и, как следствие, по поступлениям в государственный бюджет. В частности, при плане поступлений от приватизации в размере порядка 17 млрд грн, в январе- октябре 2016 года доходы от продажи госактивов составили только 77,9 млн грн, что на 43,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Главным объектом для продажи в текущем году является 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода, приватизация которого должна состояться 14 декабря с начальной ценой 5,16 млрд грн.

Сегодня Фонд госимущества заявил, что повторный конкурс по продаже Одесского припортового завода не состоится из-за отсутствия заявок инвесторов.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.