Фонд госимущества подписал договор купли-продажи с покупателем Константиновской ГЭС

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подписал договор купли-продажи с киевской компанией "Альтген", которая стала победителем на аукционе по продаже Константиновской гидроэлектростанции (Николаевская обл.), предложив наибольшую цену за объект – 64 миллиона гривень.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Победители конкурса по продаже Константиновской ГЭС подписали договор купли-продажи с фондом", - отметила пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 24 ноября на аукционе продал столичной компании "Альтген" Константиновскую ГЭС за 64 миллиона гривень, что в 4,6 раза больше стартовой цены объекта. В торгах участвовали 16 инвесторов.

Компания "Альтген" создана в 2015 году в Киеве. Основным ее видом деятельности является производство электроэнергии.

Константиновская ГЭС входит в состав структуры энергоснабжения "Николаевоблэнерго".