Третья попытка продать ОПЗ: снова неуд

Приватизация Одесского припортового завода (ОПЗ) должна была стать главным приватизационным событием 2016 года, зафиксировав возрождение интереса серьезных зарубежных и отечественных инвесторов к промышленному потенциалу страны. Но, увы, не стала. Запланированный на 14 декабря аукцион по продаже 99,6% акций одного из крупнейших в нашей стране производителя аммиака и карбамида ОПЗ не состоится из-за отсутствия заявок покупателей.

О том, что потенциальные инвесторы проигнорировали третью попытку властей Украины продать Одесский припортовый завод, окончательно стало известно к вечеру 6 декабря, когда Фонд госимущества завершил этап приема заявок с нулевым результатом.

Первая попытка продать ОПЗ была предпринята еще 2009 году. Победителем аукциона стала украинская компания "Нортима", предложившая наивысшую цену в эквиваленте 624 миллионов долларов. Однако, правительство во главе с Юлией Тимошенко отменило результаты конкурса, обвинив покупателей в сговоре. "Нортима" до сих пор отстаивает свои права в судах и расценивает новые приватизационные потуги Фонда госимущества, как посягательство на ее имущество.

Вторая безуспешная попытка приватизировать ОПЗ со стартовой ценой на уровне 13,2 миллиарда гривень состоялась в июле 2016 года. Покупателей такая цена не прельстила.

Условия третьей попытки продажи были одобрены Кабинетом министров 19 октября, а ответственный за организацию аукциона Фонд государственного имущества 31 октября объявил о приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень или около 200 миллионов долларов.

Аукцион должен был состояться 14 декабря, на котором бы победил инвестор, предложивший наивысшую цену за объект.

Торговаться должны были как минимум два участника, один из которых является нерезидентом Украины. И, традиционно, среди них не должно быть выходцев из страны -агрессора России, офшорных зон или стран, не сотрудничающих в благородном деле отмывания нелегальных доходов.

О своих намерениях участвовать в конкурсе предварительно объявили четыре инвестора: украинское нефтегазодобывающее предприятие ЧАО "ДК "Укрнефтебурение", кипрская Glenshee Holdings, американский холдинг IBE Trade и инвесткомпания из ОАЭ Amjad Investments. Однако, в конце-концов, заявки никто из них не подал.

Советник с российскими корнями

Так как объект имеет стратегическое значение для Украины, Фонд пользовался услугами советника по приватизации. Еще осенью 2015 года таким советником был выбран швейцарский банк UBS, который имеет международный опыт в сфере слияний и поглощений. К тому же он является бывшим работодателем нынешнего главы ФГИ Игоря Билоуса, который работал в UBS до госслужбы. Так что финучреждение было знакомо руководству ответственного за приватизацию ведомства не понаслышке.

Через советника проходит вся информация о финансовой и хозяйственной деятельности Одесского припортового завода, о покупателях и их предложениях. Грубо говоря, советник владел наиболее обширным пакетом первичной информации – даже больше чем сам Фонд госимущества, что подтверждает буклет, рассылаемый инвесторам.

"Все комментарии или запросы, касающиеся процесса приватизации компании, должны направляться нижеуказанным лицам. Ни при каких обстоятельствах не допускаются контакты с другими сотрудниками, подрядчиками и аффилированными лицами ОПЗ или ФГИ", - говорится в информационном тизере, рассылаемом Фондом госимущества.

Одним из таких "нижеуказанных лиц" является некий Антон Потапенко. Исходя из информации, которая доступна в его профиле профессиональной социальной сети LinkedIn, свою карьеру он построил в московском офисе банка UBS: начиная от аналитика и заканчивая руководителем UBS Investment Bank. На последней должности, как указано в его профиле, он работает до сих пор.

При этом в информационном тизере значится, что он является представителем Лондонского офиса UBS. Тем не менее, потенциальные покупатели были обеспокоены наличием российских корней у советника, учитывая каким объемом информации он владеет.

"Это вопиющий момент. Как мы можем, приватизируя предприятие в Украине, предоставлять информацию стране-агрессору, которая может использовать ее в своих целях?", - поделился своими опасениями с УНИАН заместитель начальника юридического отдела "Укрнефтебурения" Тарас Метенко.

Он также подтвердил, что Потапенко дал контакты московского офиса банка UBS для проведения консультаций по приватизации завода.

"Мы знаем, что общались с консультантом, который находится в России. Официально Потапенко нас перевел на Москву… Представитель в Москве, с которым мы общались – это Расул Текеев", - добавил Метенко. Согласно информации из того же LinkedIn, Текеев является аналитиком московского отделения UBS Investment Bank.

Опасения инвесторов можно понять: кому захочется передавать «за поребрик» конфиденциальную информацию о планах приватизации крупного химического завода. Фонд госимущества, который непосредственно контактирует со своим советником, мог предвидеть такое положение дел и привлекать к работе консультантов банка только из западных офисов, которые находятся чуть ли не в каждой столице стран Европейского Союза. Мог предвидеть, но не сделал этого.

В свою очередь в Министерстве экономического развития и торговли в ответе на запрос УНИАН отметили, что ведомство не имеет никаких отношений с советником, поэтому не знакомо с российским гражданством консультантов банка UBS. В Фонде госимущества на запрос агентства на момент написания публикации не ответили.

"Это у нас так о национальной безопасности волнуются. Я думаю, что этот советник посоветует, как российским бизнесменам, несмотря на запрет, зайти на конкурс через офшоры", - резюмировал в комментарии УНИАН экс-глава Фонда госимущества Александр Бондарь.

Стоит отметить, что советник не принимает решения о допуске инвестора к аукциону: следить за этим должны Фонд госимущества и Кабинет министров. Опасаться следовало попадания коммерческой информации к российским спецслужбам, которые смогут использовать ее против украинских предприятий и иностранных инвесторов. А это очевидный риск.

Долговое бремя ОПЗ

Другим не менее значимым риском является значительная задолженность Одесского припортового завода перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и перед "Нафтогазом Украины".

"Нафтогазу" ОПЗ должен около 524 миллионов гривень за поставленный газ. Голубое топливо является основным сырьем для завода. Несмотря на долги, газ поставляется на предприятие по решению Кабмина для того, чтобы подойти к приватизации с работающим предприятием и избежать техногенной катастрофы на заводе. К тому же, простаивающий ОПЗ генерирует огромные убытки.

"Стоящий завод генерирует 7-9 миллионов гривень убытков ежемесячно", - отмечал глава Фонда госимущества, когда завод в августе и сентябре не работал из-за отсутствия поставок газа и долгов.

Действующий контракт у завода с "Нафтогазом" заканчивается в конце декабря, и о его продлении никто не говорит, надеясь на то, что эта проблема ляжет на плечи нового собственника. Который так и не приходит.

Задолженность ОПЗ перед "Нафтогазом", в сравнении с долгом перед Ostchem, выглядит цветочками. Обязательства завода перед компанией Фирташа составляют около 251 миллиона долларов, из которых 193 миллиона долларов тело долга и 58 миллионов долларов штрафы и пени. Эта сумма не окончательная и ежедневно увеличивается почти на 50 тысяч долларов, поскольку на задолженность начисляются проценты. Долг подтвержден аудиторами и Стокгольмским арбитражем, поэтому оспаривать его проблематично. Отсутствие реакции государства со временем сделает эту задолженность бесспорной, несмотря на сомнительную природу её происхождения.

Но этим в Украине при подготовке ОПЗ к приватизации никто и не занимался. Как отметили в "Укрнефтебурении", Фонд госимущества предлагает купить завод с долгами, которые были получены ранее, а работать с ними уже будет инвестор. При этом ведомство не предложило вариантов реструктуризации такого космического долга, не говоря уже о частичном погашении за счет государства.

Фонд госимущества выступал с инициативой погасить долги перед Osthem за счёт кредитов от украинских государственных банков, но вызывает сомнения целесообразность такого поступка.

"Если государство заинтересовано в продаже какого-то объекта, то оно должно создать соответствующие условия для покупателя или пойти на какие-то льготные условия", - отмечал юрист из "Укрнефтебурения".

О налоговых преференциях и льготных условиях работы просили инвесторы еще до несостоявшегося конкурса в июле, однако просьбы услышаны не были. Это значит, что проблемы предыдущего конкурса перетекли в новый аукцион.

Желающий купить завод инвестор, должен был столкнуться с практически неподъемной массой проблем. К тому же в течение 5 лет за его действиями следил бы Фонд госимущества и, в случае невыполнения условий договора, ведомство смогло бы забрать пакет акций в государственную собственность. С учетом того, что предприятие нуждается в десятках, а, возможно, и сотнях миллионов долларов инвестиций, а рынок его продукции в ближайшие пару лет расти, согласно прогнозам, не будет, приватизация ОПЗ – это как поход в казино, где, для выигрыша нужно здорово потратиться.

Очевидно, что третья попытка продать Одесский припортовый завод не станет последней. И здесь возникает закономерный вопрос: сделают ли власти честные и правильные выводы из трех предыдущих "неудов" при подготовке четвертой попытки.

В среду, 7 декабря, премьер-министр Владимир Гройсман обвинил Фонд госимущества в неутешительных результатах приватизации и пригрозил кадровыми выводами.

«Это структура (Фонд госимущества – УНИАН), которая показывает себя со всех сторон неэффективно. Последний конкурс по приватизации ОПЗ показал, что институция Фонда не способна провести эффективно приватизацию, не способна управлять госимуществом», - сказал премьер.

Глава правительства добавил, что до конца года намерен заслушать отчет Фонда, по результатам которого намерен предложить президенту и парламенту вынести соответствующие кадровые решения.

Таким образом, в течение следующих двух недель есть вероятность увидеть смену руководства Фонда госимущества, возглавляемого Билоусом с мая 2015 года.

Виталий Чуйко