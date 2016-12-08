Moody's после отставки Ренци ухудшило прогноз по рейтингу Италии

Агентство Moody's понизило прогноз рейтинга Италии со "стабильного" до "негативного". Сам долгосрочный кредитный рейтинг страны подтвержден на уровне "Baa2", краткосрочный – на уровне "P-2".

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Эксперты агентства обосновали такой шаг "медленным и прерывающимся прогрессом в проведении экономической и налогово-бюджетной реформы" в стране, передает Прайм.

"Перспективы реформ еще больше ослабли после голосования на референдуме, прошедшего в воскресенье, против осуществления конституционной реформы в стране", - указано в сообщении агентства.

Накануне итальянский премьер Маттео Ренци сдержал обещание и ушел в отставку после провала референдума о конституционной реформе. Ренци не стал менять свое решение даже после просьбы президента страны Серджо Маттарелла остаться на своем посту.

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В воскресенье, 4 декабря, в Италии прошел референдум об изменении системы управления страной. Поддерживавший референдум Ренци предложил повысить централизацию власти и тем самым снизить роль регионов. По мнению политика, эти шаги необходимы для ускорения экономического роста и решения банковского кризиса. Ренци также неоднократно заявлял, что если граждане не поддержат предложенные им поправки, то он уйдет в отставку.

В итоге, против предложения премьера высказались 59,11% избирателей.

"Растет риск того, что сокращение большого долгового бремени Италии будет дополнительно отложено, учитывая неясные перспективы экономического роста страны в среднесрочной перспективе...", - резюмируют эксперты Moody's.

По их мнению, отставка Ренци повышает уязвимость Италии к непредвиденным внешним потрясениям.