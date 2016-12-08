Ралли продолжается: американские фондовые индексы снова обновили максимумы

Фондовые индексы США повысились в среду, при этом Dow и S&P 500 обновили рекорды, поскольку акции продолжили ралли после победы Дональда Трампа на президентских выборах, в то время как транспортный сектор достиг нового максимума.

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Все три основных индекса продемонстрировали рост выше 1 процента.

Акции США несколько раз обновляли максимумы после выборов, поскольку инвесторы надеются на планы Трампа стимулировать экономику, уменьшить налоги на прибыль компаний и ослабить регулирование, пишет Рейтер.

"Я думаю, это сохраняющееся мнение о том, что новая администрация будет действовать в интересах бизнеса", - сказал Эрни Сесилия из Bryn Mawr Trust.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъёмом на 1,55 процента до 19.549,62 пункта, индекс S&P 500 - на 1,32 процента до 2.241,35 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,14 процента до 5.393,76 пункта.

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S&P 500 установил новый рекорд закрытия впервые с 25 ноября.

Транспортный индекс Dow Jones укрепился на 2,5 процента и обновил рекорды в ходе торгов и при закрытии, превысив максимумы с конца 2014 года.

Телекоммуникационный сектор и сектор недвижимости показали наибольший рост среди секторов.

В то же время акции биотехнологических и фармацевтических компаний подешевели в среду после того, как Трамп пообещал в статье журнала Time "понизить цены на лекарства".

Сектор здравоохранения S&P снизился на 0,8 процента. Биотехнологический индекс Nasdaq просел на 2,9 процента.