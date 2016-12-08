"Укрзализныци" удалось избежать кросс-дефолта по еврооблигациям

Как сообщается на сайте "Укрзализныци", собрание держателей облигаций состоялось 7 декабря, в ходе которого соответствующее предложение компании поддержали собственники 93,48% ценных бумаг.

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В сообщении отмечается, что эти поправки в условиях обращения ценных бумаг должны быть одобрены Национальным банком Украины.

"Ожидаемая дата для завершения этой операции и выплаты гонорара объявленного согласия будет объявлена в установленном порядке", - сказано в сообщении.

Lazard Frеres выступал в качестве финансового советника компании и White & Case LLP and Asters выступала в качестве юридического консультанта.

"Мы благодарны держателям ценных бумаг за их подавляющую поддержку в этой операции. Этот первый успешный шаг является отправной точкой реализации новой стратегии компании, предполагающей увеличение капитальных затрат, восстановление прибыльности и улучшение отношений с инвесторами", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

Как сообщал УНИАН, во второй половине ноября «Укрзализныця» обратилась к держателям еврооблигаций на сумму 500 млн долл. с просьбой отказаться до конца 2017 года от права на ускоренный возврат займа, возникшего по причине невыполнения обязательств со стороны компании по внутренней задолженности.

Компания отметила, что те владельцы евробондов, которые согласятся на такое смягчение условий, дополнительно получат 5 долл. за каждые 1000 долл. номинала еврооблигаций.

В начале ноября глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун сообщил, что компания с апреля 2015 года находится в состоянии технического дефолта. Кредитный портфель компании составляет 43 млрд грн, из которых 83% в иностранной валюте.

По словам Балчуна, руководство компании ведет переговоры с кредиторами о переводе долга в национальную валюту для сокращения валютных рисков.

12 мая 2015 года «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия и отметила, что планирует провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн. Из них внутренний долг перед частными кредиторами составлял около 22 млрд грн.

В начале текущего года «Укрзализныця» реструктуризировала обязательства на сумму 500 млн долл. США по евробондам, договорившись о продлении срока пользования займом до 2021 года.