Фондовая биржа ПФТС не будет работать до 12 декабря

Одна из крупнейших фондовых бирж в Украине ПФТС после проведения технических работ 6-8 декабря не будет работать также 9 и 12 декабря, сообщила пресс-служба организатора торгов.

"Руководством биржи принято решение установить 9 и 12 декабря 2016 года неторговыми днями", - отметила пресс-служба, не уточнив причины такого решения.

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В ПФТС подчеркнули, что биржа продолжает осуществлять постоянный информационный обмен с Расчетным центром и Национальным депозитарием Украины с целью обеспечения выполнения сделок по ценным бумагам, срок исполнения которых наступил.

Как сообщал УНИАН, биржа ПФТС 6-8 декабря не работала в связи с техническими работами. Также не работал сайт организатора торгов.

Фондовая биржа ПФТС - биржа ценных бумаг Украины, которая является организатором торговли ценными бумагами на основании лицензии, выданной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.