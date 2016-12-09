Microsoft закрыла сделку по покупке социальной сети LinkedIn

Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter социальной сети. Заявление исполнительного директора LinkedIn Джефа Вайнера опубликовано на сайте соцсети, также его приводит издание TechCrunch, передает РБК.

По словам Джефа Вайнера, объединение компаний «ускорит связь профессионалов во всем мире и сделает их более продуктивными и успешными». Он добавил, что в центре внимания остается развитие социальной сети и ее значимости для пользователей.

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Топ-менеджер пообещал, что вскоре раскроет больше подробностей относительно интеграции Microsoft и LinkedIn.

В своем сообщении он рассказал о нескольких направлениях, в которых сейчас работают команды обеих компаний. По словам Вайнера, аккаунт в LinkedIn можно будет использовать при работе с почтовым клиентом Outlook и офисным пакетом Microsoft.

Кроме того, уведомления LinkedIn будут интегрированы в центр уведомлений Windows, а у пользователей появится возможность обновлять свои профили при помощи текстового редактора Word.

Ранее УНИАН сообщал, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило рейтинг приоритетного необеспеченного долга корпорации Microsoft на уровне "Aaa" в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением из-за сделки с LinkedIn