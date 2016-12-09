В США проверят продажу акций "Роснефти" на соответствие санкционным требованиям

Американские эксперты изучат сделку по продаже пакета акций российской госкомпании "Роснефть", о завершении которой стало известно 7 декабря, сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джошуа Эрнеста.

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"Соглашение будут оценивать эксперты Департамента казнчейства, поскольку они отвечают за вопросы, связанные с санкционным режимом. Как сообщалось, 19,5% акций "Роснефти" за 10,5 миллиардов евро купил консорциум из 2 компаний из двух компаний - Glencore (Щвейцария) и "Катарского суверенного фонда" (Катар)", - говорится в сообщении.

Ранее издание Financial Times писало, что приватизация "Роснефти" может спасти власть Путина. Компания получает около 22 миллиардов баррелей, а коэффициент объема производства за последние 5 лет составляет 150 %.

Приватизация может принимать различные формы — это могут быть и прямые продажи отдельных активов для создания отдельной компании. Самым простым подходом было бы продать еще 10-15% акций. Более радикальный и выгодный выход - это продать акции одним пакетом.