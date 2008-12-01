Инвесторы направляют средства на рынки стран СНГ - эксперт

Сейчас можно говорить о разделении трендов развивающихся и развитых экономик (последние показали значительно меньшую доходность рынков акций в ноябре), считает аналитик «Альфа-банка» Денис ШАВРУК.

По его словам, подтверждением этому может стать динамика индекса Hang Seng (ведущий фондовый индекс Гонконга - УНИАН), которая «во многом напоминает динамику индекса ПФТС и позволяет предполагать, что иностранные инвесторы, наряду с азиатскими экономиками, все больше средств направляют на рынки стран СНГ, ожидая более быстрого восстановления развивающихся экономик по сравнению с развитыми».

Аналитик напомнил, что индекс ПФТС закрылся в пятницу, 28 ноября, незначительным подъемом (+0,5%), продемонстрировав рост более чем в 25% по сравнению с уровнем конца октября, когда рынок достиг локального дна. Ноябрьская доходность рынка акций составила 15%, а рынок показал положительную динамику по результатам месяца впервые с мая этого года, отметил он.