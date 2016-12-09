S&P подтвердило рейтинги Украины со стабильным прогнозом
19:44, 09 декабря 2016Фондовый рынок
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Агенство отметило, что макроэкономическая ситуация в Украине в 2016 году улучшилась, экономика вернулась к позитивному росту и низкой инфляции после глубокого падения ВВП годом ранее.
S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-/B" / Фото УНИАН
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Агенство отметило, что макроэкономическая ситуация в Украине в 2016 году улучшилась, экономика вернулась к позитивному росту и низкой инфляции после глубокого падения ВВП годом ранее.
Как сообщал УНИАН, в ноябре международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до «B-» с «CCC», одновременно присвоив рейтинг «В» украинским евробондам.
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