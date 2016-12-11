Сделка по продаже акций "Роснефти" не попадает под санкции

Правовой оценкой сделки по продаже 19,5% акций "Роснефти" консорциуму, состоящему из катарского суверенного фонда и швейцарского трейдера Glencore, занимались крупнейшие международные юридические фирмы, сделка не попадает под западные санкции, сообщает Прайм со ссылкой на источник в "Роснефти".

"Под санкции данная сделка не попадает – это существующие акции", - сказал источник.

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"Думаю, новые акционеры подготовились к сделке. Глобальные инвесторы провели мощную работу перед сделкой. Для всех регуляторных органов это максимально комфортная сделка. Ее правовой оценкой занимались крупнейшие юридические международные компании", - добавил он.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 7 декабря доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении подготовки приватизации 19,5% акций компании, а 10 декабря участники сделки сообщили о подписании соглашения. Покупателем стал консорциум в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority). Сумма сделки составляет 10,2 миллиарда евро. Бюджет в результате получит 10,5 миллиарда евро. Завершение расчетов по сделке ожидается в середине декабря.

Уже на следующий день Белый дом заявил, что министерство финансов США внимательно изучит данную сделку в контексте действующих санкций против РФ. "Роснефть" находится под санкциями ЕС и США, которые ограничивают для нее доступ к финансированию и технологиям.