Фондовые индексы пошли вниз

Рынок акций США открылся серьезным снижением в понедельник 1 декабря, поскольку инвесторы опасаются, что начавшийся сезон предпраздничных продаж может оказаться недостаточно оживленным из-за глобального экономического спада, сообщает k2kapital.

Акции финансовых компаний оказались под давлением после того как влиятельный банковский аналитик Мередит Уитни из Oppenheimer & Co сказала, что эмитенты кредитных карт в США, возможно, сократят кредитные линии на сумму 2 трлн. долл. в следующие 18 месяцев из-за неприятия риска и изменений в регулировании, что приведет к резкому снижению потребительской активности. Так, более чем на 7% подешевели акции American Express Co., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup .

Негативное влияние на рынок оказала публикация в 18:00 мск данных о производственной активности в США от Института менеджеров по поставкам. Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе, снизился в ноябре до 36,2 пункта с 38,9 пункта в предыдущем месяце. На этом фоне на более чем 6% подешевели акции промышленного концерна General Electric Co. и производителя строительной техники Caterpillar Inc. Снижение цен на нефть давит на акции нефтяных компаний - Exxon Mobil (-3,3%).

Индекс DOW JONES к 18:36 мск снизился на 4,32% до 8447,37 пункта, S&P 500 — на 4,96% до 851,76 пункта, NASDAQ — на 4,74% до 1462,84 пункта.

Европейские фондовые индексы в понедельник обвалились под давлением разочаровывающих макроэкономических данных, сообщает Bloomberg. Снижение затронуло все 18 западноевропейских фондовых рынков.

Британский FTSE 100 упал на 222,52 пункта, или на 5,19%, до 4065,49 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 обвалился на 274,65 пункта, или на 5,88%, до 4394,79 пункта. Французский CAC 40 закрылся падением на 182,25 пункта, или на 5,59%, на отметке 3080,43 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 12,34 пункта, или 5,98%, до 193,91 пункта.

Азиатские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник из-за уменьшения стоимости сырья и роста банкротств в Японии до рекордного значения со времен окончания Второй мировой войны, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3%. С начала года показатель потерял 48%. Среднее значение котировок акций компаний к прогнозируемой прибыли на акцию оценивается в 12 раз против 17 в январе 2008 года.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,6% на фоне роста в сфере недвижимости вслед за компанией Sun Hung Kai Properties Ltd., которая продала в течение выходных более 500 квартир в двух новых домах.

Японский Nikkei 225 потерял 1,4% после того, как министр экономики страны Каору Йосано заявил в интервью Financial Times, что предлагаемая программа стимулирования экономики вряд ли будет успешной. Глава Банка Японии Масааки Сиракава отметил, что компаниям все сложнее занимать деньги, и экономика вряд ли восстановится до второй половины следующего года.

По итогам дня индекс ММВБ потерял 7,21% и составил 567,25 пункта. РТС снизился на 4,03% и остановился на отметке 631,84 пункта.