Украинский фондовый рынок сегодня, скорее всего, существенно снизится - эксперт

Позитива от сегодняшней сессии в ПФТС ожидать не приходится, и, скорее всего, рынок продемонстрирует существенное снижение, следуя мировой тенденции.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела инвестиционной компании «Юпрас Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, украинский фондовый рынок открылся во вторник, 2 декабря, резким понижением котировок основных ликвидных эмитентов. Причиной этому стал резко негативный внешний и внутренний фон, отметил брокер. Он напомнил, что американские торговые площадки накануне закрылись максимальным снижением с октября текущего года – около 9% вниз. Европейские и азиатские индексы также существенно упали, добавил брокер.

Кроме того, отметил Е.ПШЕНИЧКИН, вчера Минпромполитики опубликовало данные о производственных показателях украинских предприятий за 11 месяцев 2008 года. Эти данные продемонстрировали двузначное падение производства за указанный период, напомнил он.

По словам брокера, подобный новостной фон задал тон утреннему движению в ПФТС сегодня. Нельзя сказать, что обвальное падение доминировало на протяжении всего открытия, считает он. Так, сообщил Е.ПШЕНИЧКИН, уже через несколько минут после начала сессии котировки начали немного сопротивляться давлению и даже пытались расти. Активность была на среднем уровне, особым спросом пользовались акции «Азовстали» – 17 сделок (правда, с учетом внебиржевых), отметил брокер.