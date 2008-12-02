Новые данные о рецессии откорректировали фондовый рынок - Astrum

Вышедшие в понедельник макроэкономические данные, свидетельствующие о мировой рецессии, внесли коррективы в ситуацию на глобальных фондовых рынках. Такое мнение УНИАН высказал управляющий активами компании «Astrum Инвестиционный Менеджмент» Олег Неплях.

Он отметил, что рекордный рост глобальных рынков на прошлой неделе сменился не менее рекордным падением на большинстве мировых торговых площадок вчера. Индекс S&P 500 упал на 8,93%, европейские DAX и FTSE 100 снизились на 5,88% и 5,19% соответственно. Причиной для смены ориентиров на глобальных рынках стало поступление информации о промышленном производстве в ноябре, свидетельствующей о рекордном падении реального сектора экономики в мировом масштабе.

По словам О.Непляха, индексы деловой активности в промышленности, являющиеся, по сути, прогнозной величиной, тем не менее, достаточно объективно отражают картину в реальном секторе. В России индекс деловой активности снизился до 39,8 в ноябре, что даже ниже значения в сентябре 1998 года, после которого последовал дефолт. Аналогичный показатель в Китае упал с 44,6 в октябре до 38,8 в ноябре. Данная динамика индексов делового оптимизма в развивающихся странах является даже более тревожным знаком, чем снижение активности в развитых странах.

Как подчеркнул представитель Astrum, большинство прогнозов, в том числе и прогноз МВФ, до недавнего времени ориентировались на позитивную динамику крупных развивающихся экономик в 2009 году. В то же время, имеющаяся сейчас картина говорит о возможности существенной негативной динамики данных стран в первой половине 2009 года, что ставит под сомнение рост ВВП развивающихся стран в следующем году. Данный фактор будет иметь несколько последствий. С одной стороны, в 2009 году возможна вторая волна рецессии на фоне спада в странах - локомотивах мировой экономики, таких как Россия и Китай. С другой стороны, в краткосрочной перспективе произойдет пересмотр справедливых ценовых уровней как для акций, так и для облигаций в корпоративном секторе и сырьевых товаров.

По словам О.Непляхи, сырьевые товары уже сегодня отреагировали на новости о замедлении темпов мирового экономического роста. И если падение фьючерсов на нефть до 48,5 долларов за баррель можно частично объяснить реакцией на отказ стран ОПЕК снижать добычу нефти в текущих условиях, то падение цен на зерно, серебро, медь и прочие сырьевые товары произошло исключительно за счет ожидания падения спроса на данную продукцию.