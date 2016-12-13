Фонд гарантирования продает кредиты компаний - структурных подразделений "Укрзализныци"
Всего на продажу выставлены права требования по восьми кредитам, задолженность по которым составила 960,080 млн грн.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает права требования по кредитам компаний, работающих в сфере железнодорожных перевозок, которые входят в структуру единого национального перевозчика "Укрзализныця", сообщается на сайте фонда.
Согласно сообщению, стартовые цены лотов составляют 275,59 млн грн, 219,01 млн грн и 193,77 млн грн.
"Всего на продажу выставлены права требования по восьми кредитам, задолженность по которым составила 960,080 млн грн. Компании-заемщики ведут активную хозяйственную деятельность в сфере грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок и на сегодняшний день находятся на этапе реорганизации. После ее завершения все обязательства перейдут к правопреемнику", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен на этой неделе продать активы 37 неплатежеспособных банков Украины на общую сумму 3,18 млрд грн.