Фонд гарантирования продает кредиты компаний - структурных подразделений "Укрзализныци"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает права требования по кредитам компаний, работающих в сфере железнодорожных перевозок, которые входят в структуру единого национального перевозчика "Укрзализныця", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, стартовые цены лотов составляют 275,59 млн грн, 219,01 млн грн и 193,77 млн грн.

"Всего на продажу выставлены права требования по восьми кредитам, задолженность по которым составила 960,080 млн грн. Компании-заемщики ведут активную хозяйственную деятельность в сфере грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок и на сегодняшний день находятся на этапе реорганизации. После ее завершения все обязательства перейдут к правопреемнику", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен на этой неделе продать активы 37 неплатежеспособных банков Украины на общую сумму 3,18 млрд грн.