Фондовые индексы США вновь обновили рекорды

Основные фондовые индексы США во вторник выросли, обновив максимумы на фоне ожидания решения ФРС США по ставке, свидетельствуют данные торгов.

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Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,58% - до 19911,21 пункта, поставив 16-й после президентских выборов в США рекорд. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,95%, до 5463,83 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,65%, до 2271,72 пункта, сообщает Прайм.

Во вторник началось последнее в этом году двухдневное заседание ФРС США, от которого почти единогласно ожидают повышения базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта, до 0,5-0,75%. При этом основное внимание будет сосредоточено на риторике выступления главы ФРС Джанет Йеллен по итогам заседания и экономических прогнозах регулятора, которое может пролить свет на планы ФРС на 2017 год.

Инвесторы также обратили внимание на данные из Китая. Объем розничных продаж в стране в ноябре по сравнению с прошлым годом увеличился на 10,8%, тогда как прогноз составлял лишь 10,1%. Промпроизводство в КНР выросло в ноябре на 6,2% в годовом выражении, что выше предыдущей оценки и прогноза аналитиков в 6,1%.