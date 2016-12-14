Гройсман решил проверить Фонд госимущества

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил провести комплексную проверку деятельности Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и поручил первому вице-премьер-министру Степану Кубив сформировать группу проверяющих, пригласив туда специалистов крупных аудиторских компаний.

Глава правительства озвучил свое решение в ходе заседания Кабинета министров.

Гройсман также подчеркнул, что настаивает на том, чтобы до момента проведения проверки и оглашения результатов не утверждать никаких решений Фонда госимущества.

"Я предлагаю отложить все решения по Фонду госимущества, пока не получим публичный отчет о его деятельности. Я думаю, что мы должны создать серьезную группу, которая полностью перепроверит: как, каким имуществом и насколько эффективно управляет Фонд государственного имущества. Все вопросы, которые касаются передачи имущественных комплексов, - остановить", - сказал премьер.

Гройсман подчеркнул, что в отчете о работе ФГИУ он хочет узнать, что сделал фонд для подготовки эффективной приватизации.

"Давайте привлечем международные аудиторские компании. Я найду под это деньги… Поручаю до конца декабря Степану Кубиву вынести на Кабмин вопрос о механизме привлечения и финансировании (аудиторской компании – УНИАН)", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Гройсман после провала повторной приватизации Одесского припортового завода 7 декабря предложил до конца года заслушать отчет о работе Фонда государственного имущества и на основании результатов этого отчета внести президенту Украины и Верховной Раде свои рекомендации по дальнейшей работе как ведомства в целом, так и его руководства в частности.

Глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус в свою очередь заявил, что не планировал подавать в отставку из-за срыва конкурса по продаже Одесского припортового завода. При этом, по его мнению, критика главы правительства в его адрес и адрес Фонда госимущества является справедливой.

7 декабря стало известно, что никто из инвесторов не подал заявки на участие в конкурсе по приватизации ОПЗ с начальной ценой 5,16 миллиарда гривень, в связи с чем он был объявлен несостоявшимся. Одной из причин провала приватизации, как сообщили в Фонде государственного имущества, является высокая цена на газ, что не дает предприятию работать с достаточным уровнем рентабельности.