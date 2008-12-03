Движение на фондовых рынках разнонаправленное

Европейские фондовые индексы во вторник выросли благодаря надеждам на то, что мировые Центробанки продолжат предпринимать усилия по поддержанию экономики, сообщает k2kapital cо ссылкой на Bloomberg.

Рост котировок акций был зафиксирован на 14 из 18 западноевропейских фондовых рынков.

Британский FTSE 100 поднялся на 57,37 пункта, или на 1,41%, до 4122,86 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 укрепился на 137,00 пункта, или на 3,12%, до 4531,79 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 72,47 пункта, или на 2,35%, на отметке 3152,90 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 3,29 пункта, или 1,70%, до 197,20 пункта.

Российский рынок акций по итогам крайне волатильных торгов во вторник 2 декабря закрылся разнонаправленным движением основных индексов. Индекс ММВБ вырос на 2,23% до 579,91 пункта, индекс РТС снизился на 2,15% до 618,26 пункта.

Фондовые рынки Азии снизились во вторник после глобальной распродажи акций накануне, произошедшей на фоне новых признаков ослабления глобальной экономики.

Индекс акций азиатско-тихоокеанского региона без учета Японии MSCI к 11:32 по киевскому времени снизился на 4,21%.

Японский фондовый индекс Nikkei average опустился на 6,4%, при этом рост иены оказал давление на акции крупных экспортеров, включая Honda Motor Co.

Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 3,4% вслед за акциями технологических компаний и автоконцернов, которые опустились на фоне опасений по поводу рецессии в США.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился почти на 5% во главе с бумагами китайских финансовых компаний и фирм, работающих на рынке недвижимости.

В то же время китайский индекс Shanghai Composite снизился всего на 0,3%, при этом большинство бумаг выросли благодаря надеждам на то, что власти страны предпримут решительные действия для обеспечения экономического роста.

Фондовые торги на американских биржевых площадках во вторник стартовали ростом основных индексов после резкого обвала накануне.

2 декабря к 23:30 мск индекс DOW JONES повысился на 2,52% до 8354.66 пунктов, S&P 500 вырос на 2,87% до 839.60 пунктов, NASDAQ прибавил 1,30% и составил 1416.20 пунктов.