ММВБ и РТС объединятся

Консолидация фондовых бирж ММВБ и РТС, скорее всего, пройдет в форме создания вертикально интегрированного биржевого холдинга, сообщил глава ФСФР Владимир Миловидов, уточнив, что служба прорабатывает и другие варианты, сообщает РИА Новости.

«С учетом позиций различных акционеров, мне кажется, что мы все равно придем к созданию какого-то института, который бы объединил существующих акционеров. Просто слить биржи или одной бирже поглотить другую, честно говоря, будет очень проблематично, потому что и там, и там довольно сильные амбициозные акционеры, которые, наверно, не видят себя в виде пассивной стороны этого процесса. Скорее всего, это будет что-то совместно созданное. Скорее всего, холдинг», - сказал Миловидов.