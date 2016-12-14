Украинская биржа будет торговать фьючерсами нефти и криптовалюты Bitcoin

Украинская биржа 19 декабря запустит торги фьючерсными контрактами на цену нефти марки Brent и криптовалюты Bitcoin, говорится на сайте организатора торгов.

"Это стало возможным после того, как Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала спецификации фьючерсных контрактов и изменения в правила Украинской биржи", - говорится в сообщении.

Управляющий директор одного из акционеров биржи компании "Драгон Капитал" Денис Мацуев отметил, что торговать фьючерсом на цену нефти Brent будет интересно как инвесторам, так и представителям реального сектора экономики, в частности нефтетрейдерам.

"Знаковость этого инструмента в том, что, надеюсь, он будет одной из первых ласточек сырьевого рынка, за которым появятся фьючерсы на сельскохозяйственные продукты и на энергетические", - цитирует Мацуева пресс-служба Украинской биржи.

По словам управляющего директора инвестгруппы "Универ" Алексея Сухорукова, компания которого также является акционером биржи, фьючерс на Bitcoin будет актуален в Украине, так как существует высокий интерес к криптовалюте.

"С учетом того, что интерес к этой криптовалюте в Украине достаточно высок, а, с другой стороны, действующее правовое поле сильно ограничивает возможности украинцев по доступу к финансовым инструментам развитых рынков, мы можем получить синергетический эффект", - отметил он.

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Справка УНИАН. Brent - эталонная марка нефти, добываемая в Северном море. Она является смесью нескольких сортов нефти, добываемых на шельфовых месторождениях Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk между побережьями Норвегии и Шотландии. Brent является одной из основных марок нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия Bitcoin-валюты полностью децентрализована и может быть осуществлена случайно любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержания работы системы.