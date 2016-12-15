Немецкая Metro разделится на две компании - Metro и Ceconomy

Крупный немецкий ритейлер Metro AG, который разделяется на две компании, обнародовал их названия. Сеть по продаже продуктов питания будет называться Metro, а ритейлер электроники - Ceconomy, сообщает Прайм со ссылкой на релиз компании.

"В конце марта Metro сообщила, что готовится к разделению бизнеса на две публичные компании. В одну из них планировалось выделить бизнес по операциям оптовой торговли и продуктов питания (Cash&Carry, Real и др.) В действующей компании Metro хотела оставить бизнес, специализирующийся на бытовой электронике и услугах (Media Markt, Saturn). В начале сентября эти планы были одобрены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывшая компания Metro AG будет продолжать существовать, но сменит название на Ceconomy AG и займется продажей электроники, говорится в релизе. Продуктовый ритейлер будет выделен в отдельную публичную компанию с названием Metro. Каждый акционер бывшей Metro AG получит по одной акции новой Metro вдобавок к акции Ceconomy. При этом Ceconomy будет принадлежать 10% новой Metro.

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Собрание акционеров по вопросу разделения состоится 6 февраля 2017 года. Для одобрения сделки потребуются голоса двух третей акционеров, представленных на собрании. Отмечается, что трое акционеров, которые в сумме владеют почти 50% акций Metro AG, уже поддержали разделение.

"Каждая из этих компаний установила сильную и перспективную стратегическую, оперативную и финансовую позицию; и как независимые компании мы проложим курс на устойчивый и здоровый рост", - приводятся в релизе слова председателя правления Metro AG Олафа Коха (Olaf Koch).

Компания Metro AG, владеющая Metro Cash & Carry International GmbH, была основана в 1964 году в Германии. Штаб-квартира находится в Дюссельдорфе. Штат ритейлера превышает 220 тысяч человек по всему миру.