Сегодня инвесторы ожидают ряд важных экономических новостей - эксперт

Сегодня мировые инвесторы с волнением ожидают ряд важных макроэкономических новостей, отметила аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Дарья ТЕРЕЩУК.

Она уточнила, что среди таких новостей заслуживают внимания данные о розничных продажах Евросоюза в октябре, окончательные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в США в третьем квартале, ноябрьский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing) и региональный экономический обзор Beige Book.

Кроме того, по словам аналитика, на украинский рынок акций повлияют в среду тревожные внутренние новости. В частности, металлурги, коксохимы и ГОКи сообщили об очередном месячном падении производства, а Минэкономики ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2008 году с первоначальных 6,8% до 3,5-4%, отметила аналитик. Она сообщила, что сегодня украинский фондовый рынок открылся разнонаправленным движением котировок на фоне довольно неоднозначных новостей.

Вчера же, напомнила Д.ТЕРЕЩУК, индекс ПФТС опустился еще на 1,3%. По ее словам, причиной этого стал низкий спрос на бумаги украинских эмитентов. И хотя за день было заключено сделок на общую сумму почти 350 млн. грн., 99% этого объема пришлось на 3 технические сделки по Харцызскому трубному заводу, подчеркнула аналитик. По ее мнению, «Метинвест, видимо, продолжает перекидывать 80-процентный пакет акций внутри холдинга». При этом котировки завода подскочили за торговый день на 39,7%, сообщила Д.ТЕРЕЩУК.

Аналитик отметила, что активнее других во вторник также торговались бумаги металлургических предприятий, котировки которых в ноябре существенно подросли. Однако вчера большая часть из них торговалась с понижением, добавила Д.ТЕРЕЩУК. Так, по ее информации, «Азовсталь» упала за день на 5,1%, Мариупольский метзавод им. Ильича – на 3,3%, Алчевский металлургический комбинат – на 3,5%.