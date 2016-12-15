"ОГХК" опасается силового срыва своей приватизации

Государственная "Объединенная горно-химическая компания", которая является в Украине монополистом по производству титанового сырья, успешно завершает процесс своей корпоратизации. Она преобразована в публичное акционерное общество и подготовила выпуск почти 2 миллиарда акций номиналом в 1 гривню каждая. Также Министерство экономического развития назначило новое правление компании. Его возглавил Руслан Журило. Ожидается назначение Кабмином наблюдательного совета, в котором большинство будут представлять независимые директора.

Об этом сообщила пресс-служба "ОГХК".

Процесс корпоратизации осуществлен в рекордные для государственных компаний срок – всего 9 месяцев, отметили в компании. При этом повысится не только прозрачность работы "ОГХК", но и ее привлекательность для инвесторов. Правительство ранее включило компанию в список на приватизацию в 2017 году. "Крупнейшие мировые инвесторы внимательно следят за работой "ОГХК" и ее переходом на международные стандарты (в частности, по финансовой отчетности). В 2016 году "ОГХК" успешно прошла аудит одной из аудиторских фирмпервой четверки", - говорит первый заместитель предправления Александр Гладушко.

В "ОГХК" ожидают, что государство сможет выручить за нее максимально возможную цену. При этом буду сохранены рабочие места и актив получит новое развитие, благодаря инвестору.

"Наша цель – привлечь в Украину западные инвестиции,развивать отечественную титановую отрасль, и мы знаем, как это сделать", - говорит Гладушко. По его словам, за последние 2 года "ОГХК" показывает уверенный рост. После того, как государство вернуло себе контроль над компанией у олигарха Фирташа, доход компании достиг около 2 миллиардов гривень. Поступления налогов в местные и государственный бюджеты за 9 месяцев 2016 года в сравнении с 9 месяцами 2015 года выросли вдвое до 477 миллионов гривень. Стоимость основных фондов компании с 2014 года увеличилась с 900 миллионов до 2 миллиардов гривень, отметил Александр Гладушко.

Читайте также"Объединенная горно-химическая компания" станет акционерным обществом

В "ОГХК" считают, что вокруг приватизации "ОГХК" возможна политическая борьба с использованиемправоохранительных структур. "Более всего мы опасаемся срыва продажи компании и повтора ситуации с приватизацией ОПЗ. В следующем году будут выставляться на продажу ключевые титановые активы Украины – "Сумыхимпром" и госдоля в "Запорожском титано-магниевом комбинате". За эти активы разгорится нешуточная борьба. Нам известно, что уже сейчас крупнейшие мировые компании в титановом секторе внимательно следят за работой "ОГХК" и ее переходом на международные стандарты управления. Тем не менее, мы не исключаем, что найдутся игроки, которые попытаются обвалить стоимость компании и сорвать продажу "ОГХК" и других титановых активов с применением силового сценария", - говорит Гладушко.