Конкурс по приватизации Херсонской ТЭЦ не состоится – не нашлось покупателей

Конкурс по приватизации 99,83% акций Херсонской теплоэлектроцентрали с начальной ценой 155 млн грн, запланированный на 22 декабря, не состоится из-за отсутствия заявок инвесторов.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

«ФГИУ 14 декабря завершил прием заявок на конкурс с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,833% акций Херсонской ТЭЦ. Заявки на участие в конкурсе не поступили», - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 22 декабря планировал провести аукцион по продаже 99,83% акций Херсонской ТЭЦ с начальной ценой 155 млн грн.

Херсонская теплоэлектроцентраль в 2015 году получила 51,4 млн грн чистого убытка против 15,6 млн грн чистой прибыли в 2014 году.

Херсонская ТЭЦ является основным источником теплоснабжения для 60% потребителей тепловой энергии города Херсона.