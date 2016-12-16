Азовский судостроительный завод хотят сдать в аренду

15:25, 16 декабря 2016
Фондовый рынок
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Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства от 14 декабря 2016 года.

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины передал целостный имущественный комплекс бывшего госпредприятия "Азовский судоремонтный завод" из сферы управления Министерства инфраструктуры Фонду госимущества с целью дальнейшей сдачи предприятия в аренду по результатам конкурса.

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Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства от 14 декабря 2016 года.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества о передаче из сферы управления Министерства инфраструктуры в сферу управления указанного фонда целостного имущественного комплекса бывшего государственного предприятия "Азовский судоремонтный завод" ... с целью дальнейшей передачи его в аренду на конкурсной основе", - говорится в документе.

В пояснении к документу отмечается, что данное решение будет способствовать эффективному использованию госимущества и обеспечит защиту имущественных интересов государства.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что приватизация, которую планируется провести в Украине в ближайшие годы, должна стать основной инвестицией в создание национального продукта.

В начале сентября Кабинет министров Украины обнародовал перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Он включает более 10 морских и речных торговых портов, около 20 шахт, более 10 энергогенерирующих и энергораспределительных компаний, а также Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), завод «Электротяжмаш», Одесский припортовый завод, предприятие «Сумыхимпром» и госпредприятие «Турбоатом».

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