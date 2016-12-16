Западные фонды засекретили инвестиции в российские активы – СМИ

Данные об инвестициях глобальных фондов в Россию неожиданно стали информацией ограниченного доступа, сообщает РБК.

"Рост привлекательности российских активов для иностранных инвесторов не стыкуется с ограничениями санкционного режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перебои в публикации количественных данных об объемах инвестиций в российский рынок через глобальные инвестиционные фонды в составе статистики, еженедельно раскрываемой организацией EPFR Global, начались во второй половине октября.

"Традиционно свои отчеты EPFR Global рассылает подписчикам в конце каждой календарной недели, информация в них содержится за неделю с четверга предшествующей недели по среду текущей. Если за первые две отчетные недели, заканчивавшиеся в октябре, данные по России раскрывались в обычном режиме, то начиная с третьей недели они попросту исчезли, при том что на словах Россия упоминалась в отчете как регион, выделяющийся из средней массы развивающихся стран с точки зрения внимания инвесторов", - подчеркивает издание.

Читайте такжеСоветник Трампа провел в Москве консультации о возможности снятия санкций с России

Впоследствии примерно в течение полутора месяцев ситуация с данными по инвестициям глобальных фондов в российский рынок продолжала оставаться неопределенной. В конце ноября - начале декабря цифры по России вновь были раскрыты, а в последнем отчете - за неделю, закончившуюся 14 декабря, их не оказалось вновь. Ранее такой неопределенности в отношении инвестиций глобальных фондов в российские активы не наблюдалось.

"В основе нежелания фондов делиться количественной информацией по России с широким кругом пользователей, по общему мнению опрошенных изданием экспертов, - потенциальные риски санкций за несоблюдение санкционного режима и нежелание фондов привлекать внимание западных регуляторов к своим инвестициям в российский рынок", - резюмируют авторы статьи.