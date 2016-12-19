Кабмин разрешил "Ощадбанку" пролонгировать на год погашение облигаций "Нафтогаза" на 5 миллиардов

Кабинет министров Украины разрешил государственному банку «Ощадбанк» продлить на год срок оборота и погашения облигаций серии А, В, С национального энергохолдинга «Нафтогаз Украины» на общую сумму 4,8 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении №953.

«Предоставить задание на голосование представителям правительства в составе наблюдательного совета ПАО «Государственный сберегательный банк Украины», - говорится в распоряжении.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил предоставление государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» государственных гарантий в размере порядка 500 млн долл. для привлечения кредита Всемирного банка на закупку и закачку природного газа в осенне-зимний период.