Приватизация принесла бюджету всего 84 миллиона от ожидаемых 17 миллиардов на конец года

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам января-ноября 2016 года составили 83,56 млн грн, что на 42,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, говорится в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

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Также сообщается, что центральное и региональные управления Фонда госимущества за отчетный период продали 120 объектов государственной собственности (в том числе в ноябре – 8) и 269 объектов коммунальной собственности (в ноябре – 24).

Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн ни один из инвесторов не подал заявку.

Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 млн грн, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.