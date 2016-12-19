Нацкомиссия остановила операции с ценными бумагами "ПриватБанка" из-за его национализации

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила внесение изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг крупнейшего банка Украины «ПриватБанка», что означает остановку операций с ними, в связи с решением Кабинета министров о национализации финучреждения.

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Об этом сообщила пресс-служба комиссии со ссылкой на результаты заседания НКЦБФР 18 декабря.

«Принято решение об остановке внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг «ПриватБанка», - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

В Кабмине подчеркнули, что все действия властей проходят в четкой координации с международными финансовыми организациями при их полной поддержке.

Переходной период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу учреждения в обычном для клиентов режиме. В правительстве исходят из того, что принятое решение спасло как «ПриватБанк», так и всю банковскую систему.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.