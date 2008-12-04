Капитализация ПФТС в ноябре выросла почти на 13%

Капитализация биржевого списка ПФТС по итогам ноября т.г. выросла на 12,7% - с 176,4 млрд. грн. до 198,8 млрд. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

По информации пресс-службы, общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС в январе-ноябре этого года составил 42,99 млрд. грн. Общий объем торгов ПФТС в ноябре составил 7,73 млрд. грн.

В рамках проекта «Репортинг», когда члены ПФТС отчитываются перед биржей о соглашениях, заключенных с ценными бумагами биржевого списка ПФТС вне ее границ, получены отчеты о 415 соглашениях на общую сумму 768,15 млн. грн. (в октябре - 446 соглашений на общую сумму 1,49 млрд. грн.).

Индекс акций ПФТС на протяжении месяца увеличился на 14,79% - с 252,31 до 289,63 пункта, а за 11 месяцев 2008 года - снизился на 75,33% з 1 174,02 до 289,63 пункта.

Общее количество сделок, заключенных на ПФТС в ноябре, составило 1 931. При этом с акциями было заключено 1 703 сделок ( в октябре - 5 070 – УНИАН), с корпоративными облигациями - 138, с ценными бумагами ИСИ - 17, с муниципальными облигациями - 18 и с ОВГЗ - 55.

Общий объем торгов с акциями на вторичном рынке в ПФТС в ноябре составил 832,7 млн. грн., корпоративными облигациями - 722 млн. грн., ОВГЗ – 6 млрд. 123 млн. грн., муниципальными облигациями – 19,8 млн. грн., ценными бумагами ИСИ - 29 млн. грн.

Наибольшее количество соглашений заключены с акциями ОАО «Азовсталь», ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Енакиевский металлургический завод», ОАО “Укрнафта”, ОАО «Центрэнерго».