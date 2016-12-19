Четвертая попытка: Фонд госимущества 16 января снова попытается продать радиозавод "Орион"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 16 января 2017 года проведет повторный конкурс по продаже 96,1% акций одного из ведущих в стране производителей средств специальной связи – Тернопольского радиозавода «Орион» с начальной ценой 120 млн грн, говорится в официальном издании фонда «Ведомости приватизации».

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При этом уже третий за 2016 год аналогичный конкурс, запланированный на 15 декабря, не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

Условиями приватизации завода являются, в частности: сохранение профиля деятельности завода, недопущение формирования налогового долга, проведение модернизации производства, запрет на увольнение сотрудников предприятия в течение 6 месяцев после покупки, завершение начатых работ по разработке и модернизации радиостанций для Министерства обороны, «Укрзализныци» и силовых структур.

Для участия в конкурсе потенциальный покупатель должен до 5 января 2017 года уплатить 24 млн грн конкурсного взноса или предоставить банковскую гарантию на эту же сумму и подать заявку на участие в аукционе.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в 2016 году трижды пытался продать радиозавод «Орион». При этом в июле и августе стартовая цена объекта для выставления на аукцион составляла 140,75 млн грн, а в декабре – 120 млн грн. Но ни на один из объявленных аукционов инвесторы не подали заявок.

Тернопольский радиозавод «Орион» в июне перечислил в государственный бюджет 1,64 млн грн дивидендов за 2015 год.

По результатам 2015 года радиозавод получил 2,27 млн грн чистой прибыли против 86 тыс. грн чистой прибыли в 2014 году.

Тернопольский завод «Орион» создан в 1982 году. Основными направлениями его деятельности являются производство средств радиосвязи для железной дороги, для силовых структур и Министерства обороны.