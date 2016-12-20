США потребовали от швейцарского банка Credit Suisse $5-7 миллиардов за продажу токсичных активов

Министерство юстиции США предложило швейцарскому банку Credit Suisse выплатить $5–7 млрд для урегулирования претензий по поводу продажи им токсичных ипотечных ценных бумаг в преддверии финансового кризиса 2008 года, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

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Аналитики ожидали, что сумма требований американской юстиции к Credit Suisse будет ниже. Например, в JP Morgan эту сумму ранее оценивали в $2 млрд.

В свою очередь, Credit Suisse уверен в том, что будет достигнуто «лучшее решение», отмечает источник.

По словам другого источника, на прошлой неделе генеральный прокурор США Лоретта Линч встречалась с гендиректором Credit Suisse Тиджаном Тиамом, что может свидетельствовать о близости урегулирования.

Возможного компромисса могут достигнуть уже на этой неделе.