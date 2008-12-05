Обзор мировых фондовых рынков

Фондовые торги РТС закрылись в четверг снижением. Индекс РТС снизился на 0,56% до 599,96 пунктов. Общий объем сделок составил 989 064 552 долл.

Лидерами снижения стали акции ОАО «Группа ЛСР» (-7,50%). Лидерами роста стали акции ОАО «ОПИН» (+12,50%), передает «Газета.Ru».

Европейские фондовые индексы в четверг снизились, так как многие инвесторы считают, что понижение процентных ставок в Европе не приведет к оживлению экономики, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Снижение котировок акций было зафиксировано на 9 из 18 западноевропейских фондовых рынков.

Британский FTSE 100 упал на 6,35 пункта, или на 0,15%, до 4163,61 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 сократился на 3,01 пункта, или на 0,07%, до 4564,23 пункта. Французский CAC 40 закрылся снижением на 5,49 пункта, или на 0,17%, на отметке 3161,16 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 0,89 пункта, или 0,45%, до 197,40 пункта.

Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг упали на 2,5-3,1%.

К закрытию торгов индекс Dow Jones снизился на 2,58%, достигнув 8369,79 пункта.

S&P 500 упал на 2,98%, до 844,78 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 3,14%, снизившись до 1445,56 пункта.

По мнению экспертов, за падением котировок стоят негативные данные по сокращениям в крупнейших компаниях, а также падение розничных продаж, сообщает «Газета.Ru».

Азиатские рынки в пятницу открылись разнонаправленно после вчерашнего падения на Уолл-Стрит.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос к полудню на 2,27%, южнокорейский KOSPI вырос на 2,18%, а токийский Nikkei прибавил около 0,8%.

Австралийский индекс All Ordinaries при открытии упал, однако к полудню пошел вверх на 0,5%, сообщает CNN.