В 2009 г. можно ожидать активизацию сделок M&A - ТЕКТ

В 2009 году можно ожидать активизации сделок слияний и поглощений (M&A), в частности не исключено создание холдингов в металлургическом и агропромышленном секторах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании по управлению активами «ТЕКТ» со ссылкой на директора КУА Юрия БОЙКО.

По его словам, уже сейчас заметно увеличилось количество компаний, заинтересованных в поиске инвестора или покупателя. «Многие компании будут рассматривать варианты слияний и поглощений, причем я не исключаю создания вертикальных холдингов с целью уменьшения затрат, и горизонтальных - для укрепления позиций и расширения доли рынка».

Как отметил Ю.БОЙКО, такие сделки будут характерны, в первую очередь, в металлургической отрасли, агропромышленном комплексе и переработке сельхозпродукции.