Нацкомиссия зарегистрировала выпуск акций национализированного ПриватБанка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках принятого Кабинетом министров решения о национализации крупнейшего банка Украины "ПриватБанка" зарегистрировала выпуск акций финучреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии.

"Принято решение о регистрации выпуска и проспекта эмиссии акций коммерческого банка "ПриватБанк", - отметила пресс-служба.

При этом в комиссии не предоставили проспект эмиссии акций банка с деталями размещения ценных бумаг.

Также комиссия зарегистрировала отчет о результатах размещения акций "ПриватБанка".

Читайте такжеГонтарева озвучила сроки стабилизации Приватбанка

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

19 декабря Нацбанк предоставил национализированному "ПриватБанку" кредит рефинансирования на 15 миллиардов гривень.