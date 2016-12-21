Coca-Cola выкупит контрольный пакет акций CCBA у пивоваренного гиганта

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola купит долю в 54,5% в компании Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) у бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev) за 3,15 миллиарда долларов, сообщает Прайм.

Кроме того, компании достигли принципиального соглашения о покупке Coca-Cola доли AB InBev в разливочном бизнесе в Замбии, Зимбабве, Ботсване, Свазиленде, Лесото, Сальвадоре и Гондурасе. При этом сумма транзакции не разглашается. Завершение сделок ожидается в конце 2017 года. Coca-Cola собирается на временной основе владеть приобретенными активами, а затем повторно продать их другим партнерам.

"Мы довольны, что достигли соглашения быстро, что в интересах всех... Мы продолжаем переговоры с рядом сторон, которые высоко квалифицированы и заинтересованы в разливочном бизнесе и ждем с нетерпением повторной продажи этих активов", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров и генерального директора Coca-Cola Мухтара Кента (Muhtar Kent).

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Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) является совместным предприятием компаний Coca-Cola, SABMiller и южноафриканской Coca-Cola Sabco. Была основана в 2014 году. Coca-Cola владеет примерно 11,3% акций в CCBA, а SABMiller - 57%, остальная часть принадлежит Coca-Cola Sabco. Осенью AB InBev и SABMiller достигли соглашения о слиянии. Объединение двух крупнейших пивоваров в мире сформирует компанию, на которую будет приходиться почти треть мировых поставок пива. По соглашению с регулирующими органами AB InBev и SABMiller должны продать ряд своих активов, их реализацией занимается AB InBev.

Coca-Cola Company - американская компания, один из крупнейших поставщиков безалкогольных напитков в мире. Среди ее продукции наиболее известными брендами являются Coca-Cola, Fanta и Sprite. Была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия).

Компания Anheuser-Busch InBev была образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. Концерн выпускает пиво под марками Budweiser, Stella Artois и Beck's.