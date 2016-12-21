НБУ допускает частичную монетизацию выпущенных для ПриватБанка облигаций

Возможная монетизация облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных Министерством финансов для капитализации "ПриватБанка", окажет умеренное влияние на наличный курс гривни и уровень инфляции.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в сети Facebook.

НБУ напомнил, что Министерству финансов необходимо докапитализировать "Приватбанк" как минимум на 116,8 миллиарда гривень.

"Как капитализация повлияет на курс гривни и уровень инфляции? Ошибочный ответ, что НБУ "напечатает" 116,8 миллиардов гривень, которые через "Приватбанк" попадут в руки населения и будут направлены на покупку валюты, ускорит рост цен", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что может монетизировать ОВГЗ, выпускаемые Минфином, не на 116,8 миллиарда гривень, а только частично и на незначительную сумму. И только часть полученной "Приватбанком" ликвидности попадет в руки населения. А значит, это будет умеренное влияние на наличный курс гривни и уровень инфляции.

"Монетизация может происходить только в том случае, если банку необходима дополнительная ликвидность, и не на всю сумму докапитализации", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, ОВГЗ госбанков, которые они получили от Минфина во время капитализации, монетизированны только на 6% (9 миллиардов гривень из 142 миллиардов гривень портфеля ОВГЗ госбанков).

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни. При этом он отмечал, что докапитализация банка пройдет в несколько этапов. Максимальная сумма докапитализации - 148 миллиардов гривень, минимальная - 116 миллиардов гривень.

Заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации "ПриватБанка" не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло.

Ранее поддержку национализации "ПриватБанка" выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.