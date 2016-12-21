НБУ допускает частичную монетизацию выпущенных для ПриватБанка облигаций
НБУ напомнил, что Министерству финансов необходимо докапитализировать "Приватбанк" как минимум на 116,8 миллиарда гривень.
Возможная монетизация облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных Министерством финансов для капитализации "ПриватБанка", окажет умеренное влияние на наличный курс гривни и уровень инфляции.
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в сети Facebook.
НБУ напомнил, что Министерству финансов необходимо докапитализировать "Приватбанк" как минимум на 116,8 миллиарда гривень.
"Как капитализация повлияет на курс гривни и уровень инфляции? Ошибочный ответ, что НБУ "напечатает" 116,8 миллиардов гривень, которые через "Приватбанк" попадут в руки населения и будут направлены на покупку валюты, ускорит рост цен", - говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что может монетизировать ОВГЗ, выпускаемые Минфином, не на 116,8 миллиарда гривень, а только частично и на незначительную сумму. И только часть полученной "Приватбанком" ликвидности попадет в руки населения. А значит, это будет умеренное влияние на наличный курс гривни и уровень инфляции.
"Монетизация может происходить только в том случае, если банку необходима дополнительная ликвидность, и не на всю сумму докапитализации", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, ОВГЗ госбанков, которые они получили от Минфина во время капитализации, монетизированны только на 6% (9 миллиардов гривень из 142 миллиардов гривень портфеля ОВГЗ госбанков).
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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.
Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни. При этом он отмечал, что докапитализация банка пройдет в несколько этапов. Максимальная сумма докапитализации - 148 миллиардов гривень, минимальная - 116 миллиардов гривень.
Заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации "ПриватБанка" не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло.
Ранее поддержку национализации "ПриватБанка" выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.