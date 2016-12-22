Минфин стал владельцем 100% акций "Приватбанка"

С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины, сообщается в пресс-релизе ФГВФЛ.

"Такой результат является следствием скоординированных действий Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального депозитария АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк»", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что функцией Фонда гарантирования в указанном процессе было установление контроля над банком, его подготовка к переводу в государственную собственность и обеспечение передачи новому владельцу. "Со стороны Фонда гарантирования успешное выполнение указанных задач обеспечивали около 80 специалистов, находившихся непосредственно в головном офисе и филиалах банка, в том числе на Кипре, а также около 50 работников Фонда, которые осуществляли сопровождение дистанционно", - сообщили в ФГВФЛ.

В Фонде гарантирования также напомнили, что в течение 72 часов были сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

"Вхождение государства в капитал ПАО КБ «Приватбанк» и дальнейшая докапитализация банка позволит обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами банка как физическими, так и юридическими лицами, с сохранением валюты вкладов и других условий заключенных договоров", - подытожили в ФГВФЛ.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк - «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как отмечал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни. При этом он отмечал, что докапитализация банка состоится в несколько этапов. Максимальная сумма докапитализации - 148 млрд грн, минимальная - 116 млрд грн.

Также заместитель председателя НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации «Приватбанка» не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло.