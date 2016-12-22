Бразильская Petrobras продает Total активы на $2,2 миллиарда

Бразильская компания Petrobras договорилась о стратегическом альянсе с французской Total, предполагающей продажу последней ряда активов, в том числе доли в двух месторождениях нефти в "подсолевом" слое и термальных электростанциях, на 2,2 миллиарда долларов, сообщила Petrobras.

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Как заявил финдиректор компании Иван Монтейро, Petrobras в течение 60 дней получит в рамках сделки 1,6 миллиарда долларов наличными, передает Прайм.

В частности, Total получает долю в 22,5% в проекте Iara в рамках блока BM-S-11, Petrobras останется его оператором с долей 42,5%. Также французская компания покупает 35% в месторождении Lapa на блоке BM-S-9, где на этой неделе была начата добыча нефти. Petrobras сохраняет долю в 10%. Оба месторождения относятся к бассейну Santos.

Кроме того, Total станет акционером с долей 50% в двух термальных электростанциях Romulo de Almeida и Celso Furtado.

Бразильская компания получает опцион на приобретение 20-процентной доли в месторождении Perdido Foldbelt в относящейся к Мексике части Мексиканского залива.

Компании будут совместно использовать регазификационный терминал Bahia, а также совместно проводить геологические изучения в бассейне Santos.

Petrobras и Total уже являются партнерами по 19 проектам в Бразилии и за рубежом, отмечается в сообщении.