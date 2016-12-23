Fitch отзывает все национальные рейтинги в России

17:31, 23 декабря 2016
Фондовый рынок
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Fitch Ratings до 31 марта 2017 года отзовет около 150 публичных российских рейтингов по национальной шкале.

Иллюстрация REUTERS

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings решило отозвать рейтинги по национальной шкале, присвоенные в России.

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«Fitch Ratings приняло решение отозвать рейтинги по национальной шкале в Российской Федерации», — сказано в сообщении агентства, передает RNS.

Такое решение было принято после введения в России новой нормативно-правовой базы в сфере кредитных рейтингов, разъяснили в агентстве. Эти новые нормы ввели требования, которые привели к тому, что рейтинги Fitch Ratings по российской национальной шкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.

«Таким образом, Fitch Ratings до 31 марта 2017 года отзовет около 150 публичных российских рейтингов по национальной шкале», — резюмировали в агентстве.

В соответствии с новыми правилами регулирования, с 1 января 2017 года все рейтинговые агентства должны быть включены в реестр. Международные рейтинговые агентства и их дочерние структуры обязаны привести в 2017 году свою работу в соответствие с законом № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ».

В частности, кредитные рейтинговые агентства не вправе отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, в связи с решениями органов власти иностранных государств (например, в случае введения ими санкций в отношении тех или иных юридических лиц).

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